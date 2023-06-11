مشاركون في مؤتمر «البيئة من أجل السعادة»: الاستدامة تعني تلبية احتياجاتنا الحالية

نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية بإشراف الدكتور عبدالمسيح سمعان؛ مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، والدكتور محمد السديمي؛ رئيس الجمعية الجغرافية المصرية مؤتمر «البيئة من أجل السعادة».

أمين الأعلى للثقافة: الحديث عن البيئة أصبح ضرورة ملحة

استهل الدكتور هشام عزمي، كلمته في الجلسة الافتتاحية معربًا عن مدى سعادته بعنوان المؤتمر قائلًا: «لم يعد الحديث عن البيئة وتأثيراتها على كل من يعيشون فيها ترفًا، بل أضحى ضرورةً ملحة خاصة لبني البشر الذين كانوا أول من أساءوا لها أو أهملوها على أقل تقدير، بما أدى إليه ذلك من انعكاساتِ سلبية كان الإنسانُ نفسهُ هو أول ضحاياها».

وتابع أنَّ الربطَ بين البيئةِ والإنسان، كان جليًّا منذ خلق اللهُ سبحانه وتعالى الأرضَ والكائناتِ الحية، وبعثَ الإنسانَ، كي ينعم بخيراتها ضمن ضوابط ومحددات، أهمها الحفاظ على التوازن البيئي، وقبِل الإنسانُ مركز «خلافة الله»، تلك الأمانةُ التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، فالحفاظ على التوازن البيئي والكوني مهمةُ لن يمارسها إلا من له رجاحةُ في العقل، ويتصف بالحرص على استدامة الحياة والرفاهية والسعادة بين الأجيال المتعاقبة.

وأشار إلى يعتقد كثيرون أن الرغبة في السعادة هي الدافع وراء معظم ما نقوم به، سواء كان ذلك من خلال الانخراط في أنشطة ممتعة، أو التواصل مع الآخرين، أو حتى السعي لتحقيق إنجاز ما.

واستكمل: الحقيقة فإن «الأشخاصَ الأكثر سعادة يشعرون بالامتنان لحياتهم ويريدون الاهتمام بما يثريها» مقولةُ أكدتها كثير من الأبحاث والدراسات، كان من بينها سؤال طرحه موقع Greater good Science Center حيث تشير دراسة بحثية جديدة إلى أن الدول الأكثر سعادة تميل إلى الاستهلاك بطريقة أكثر استدامة بيئيًّا، ووفقًا لهذه الدراسات، فالاستدامة تعني تلبية احتياجاتنا الحالية لحياة جيدة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، على أن التركيز على سعادتنا في الحاضر قد تكون له تكاليف بيئية في المستقبل.

وأكمل: «وجد الباحثون من خلال تحليل البيانات، أن البلدانَ الأكثرُ سعادة تستهلك بشكل عام أكثر من البلدان الأقل سعادة، وعلى الرغم من تلك الاستدلالات، تؤكد النتائجُ أن السعادةَ لا تضرُ بالاستدامة، بل على العكس، فالسعادة والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب، فعلى الرُغمِ من أنها تستهلك المزيد، فإن البلدان الأكثر سعادة كانت أيضًا أفضل في الوصول إلى أهداف الاستدامة».

وأعرب عن طموحه في الوصول إلى عدد من التوصيات مع ختام المؤتمر تسهم في تحقيق السعادة الحقة للفرد والمجتمع بتفعيل دور البيئة في تعزيز ذلك الشعور.

شعار البيئة العالمي «لا للتلوث البلاستيكي»

وبدأ الدكتور عبدالمسيح سمعان حديثه بالإشارة إلى شعار البيئة العالمي «لا للتلوث البلاستيكي»، الذي يعني أننا سنسير على طريق السعادة لو تم تنفيذه، قائلا إنه ففي ظل الحديث الممتد عن البيئة ومشكلاتها ينبغي ان نثق ان البيئة أحد مصادر السعادة، لا الكآبة.

وأشار إلى أن السعادة هي بالأساس حالة من الرضا والارتياح والانسجام الداخلي بين المشاعر، وكذلك فإن السلوكيات والصحة النفسية تزيد شعور الإنسان بالسعادة، مثلما تفعل العلاقات الاجتماعية والإنجازات الشخصية، ولا يغيب دور الثقافة في تحديد مفهوم السعادة، فبعض الثقافات تعد النجاح والتحقق هو كنبع الشعور بالسعادة، وأخرى ترى أن الظروف الاقتصادية هي جوهر السعادة، والصحة الجيدة.

وأكّد أنَّ مفهوم السعادة يختلف من شخص إلى آخر، وليس هناك معيار واحد لتحقيق السعادة، والذي يتم بالتركيز على الجوانب الإيجابية، إذ تشير الدراسات إلى اختلاف وتنوع مصادر الشعور بالسعادة، ولكن لا يختلف أحد على كون البيئة من أهم تلك المصادر.

وتحدث الدكتور محمد السديمي عن جغرافية السعادة، مشيرًا إلى الدور البارز الذي يلعبه الجغرافيون في رسم السعادة البيئية للبشر، موضحًا أن السعادة لها بعدان؛ بعد فطري لها علاقة بتمييز الله لبعض مناطق الأرض، والبعد الآخر هو دور الإنسان في الحفاظ على تلك البيئة، مشيرا إلى أن عددًا من الكتاب والمؤرخين قد تناولوا عوامل التأثير في الإنسان، وعلى رأسها البيئة والدين والحكومة السياسية، والعامل الجغرافي له دور أساسي في تحقيق السعادة للإنسان.

وأكّد أن الديمقراطية مدخل من مداخل السعادة، ولكن الأهم منها التعاون للعمل على تحقيق السعادة، وضرورة دمجها في حركة التنمية، والنظر إلى تحليل المناخ والتربة وتصنيف السكان وتغيير مفهوم المركز والأطراف واستراتيجية التخطيط، بما يوفر للدولة ما يسمح بإعادة تصنيف أسباب السعادة.