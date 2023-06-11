مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى كرة قدم في سوهاج

لقي طفل مصرعه متاثرا بإصابته عقب سقوط عارضة مرمى كرة قدم حديدية على رأسه بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول «محمد م ع م» 12 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه، أفادا عمه «ناجح ع» 48 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، والمدعو «إبراهيم م» 49 عاما، فني منشآت، ويقيم دائرة المركز، بأنّه أثناء تواجد المذكور بمركز شباب الحرجة قبلي بمركز البلينا، وحال لهوه بمرمي الملعب الخماسي المتحرك، اختل توازنه وسقط أرضا، وسقطت على رأسه عارضه المرمي الحديدية، ما نتج عنه إصابته ووفاته.

تحرير محضر بالواقعة

ونفى الأول الشبهة الجنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.