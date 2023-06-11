«العامة للكتاب» تنعى الروائي حمدي أبوجليل: استلهم التراث الثقافي في أعماله

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الكاتب والروائي حمدي أبو جليل، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 56 عاماً.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، في بيان صحفي، إنّ الراحل حمدي أبو جليل أحد أهم الأدباء المصريين المعاصرين، وتميز أسلوبه الأدبي بالبساطة والعمق، حيث إنه استلهم التراث الثقافي المصري في أعماله، وكان متشبعًا به، ما انعكس على أعماله، كما انعكس في ممارساته للحياة.

كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» حقق نجاحا كبيرا

وأضاف أنّ الهيئة بصدد إصدار طبعة جديدة من كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» من تأليف الراحل حمدي أبو جليل، والذي صدر من قبل عن الهيئة ونفدت طبعته، مؤكدًا أن هذا الكتاب حقق نجاحا كبيرا محليا وخارجيا، لما يضمه من حكايات وأسرار عن شوارع القاهرة.

ويقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.