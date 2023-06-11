كم بلغت خسائر الذهب هذا الأسبوع؟.. خبير اقتصادي يجيب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي، المدير النفيذي لمنصة «آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2350 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2330 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا، ولامست مستوى 1970 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1961 دولارًا.

نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الأسبوع

أضاف «إمبابي»، أنَّ أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية ظلت تتحرك في نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، متابعًا أنَّ أسعار الذهب بالأسواق المحلي تشهد حالة من الهدوء والاستقرار، في ظل تراجع نسبي لحركة المبيعات بفعل نقص السيولة لدى المواطنين، وتوجه الرغبات الشرائية لشراء الأضاحي استعدادًا لعيد الأضحى.

التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

وتوقع أنَّ تشهد حركة المبيعات حالة من التعافي النسبي خلال أيام الأعياد مع موسم الزفاف والزواج، فقد يشهد السوق ارتفاعًا في العمليات البيعية لكن مع انخفاض في الأوزان والقيم الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

أوضح أنَّ الذهب عزز من أرباحه في البوصة العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع، بفعل ارتفاع طلبات الإعانة الأمريكية والتي رجحت التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الأربعاء المقبل، في حين تترقب الأسواق بيانات مؤشر التضخم يوم الثلاثاء للحصول على مؤشرات أقوى حول توجهات السياسة النقدية للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.