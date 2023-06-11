درجات الحرارة غدا.. القاهرة 35 والصعيد 41 درجة

استعرضت الأرصاد الجوية في بيان صادر مساء اليوم، توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري، حيث تصل العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الدرجة العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

توقعات درجات الحرارة غدا

فيما تشهد مناطق جنوب سيناء درجات الحرارة عظمى تصل لـ36 والصغرى 26، شمال الصعيد الدرجة العظمى 38 والصغرى 25، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

وذكرت الأرصاد أن البلاد ستشهد استقرارا ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وأنها ستبدأ ترتفع الثلاثاء، ويسود صباح الغد طقس معتدل في الصباح الباكر معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشد مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة بنسبة 20%، فيما يسود نشاط رياح خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28