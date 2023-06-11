«المهن التمثيلية» تناقش مشكلات المهنة مع رابطة الإنتاج (صور)

عقدت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، اجتماعا عاجلا مع رابطة الإنتاج، لمناقشة مشكلات الدراما التلفزيونية والسينمائية، وتبادل جميع الأطراف الآراء بشأن الرؤية المستقبلية للفن المصري.

وأكد الدكتور أشرف زكي، أنّ طلبات نقابة المهن التمثيلية تعود بالفائدة للصناع بشكل عام، ولمصر، الرائد الفني الأول في الشرق الأوسط؛ مشيرًا إلى أنّه سيتم خلال أيام إعلان قرارات نهائية تعود بالفائدة عليهم.

تفاصيل اجتماع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وبينهم أحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي، وأحمد سلامة، وعفاف رشاد والفنان، وعزوز عادل، وأيمن عزب؛ ووائل عبدالله، وأشرف طلبة، ومنير مكرم، وهشام عطوة، وعلي كمالو.

كما حضر عدد كبير من المنتجين القائمين على صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية في مصر، وعلى رأسهم المنتج هشام سليمان، وأشرف عبدالمعبود، رئيس رابطة الإنتاج، والدكتور سامح سليم، وكيل نقابة السينمائيين، وعدد كبير من المنتجين.