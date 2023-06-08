أشرف زكي عن دار مسنين الفنانين: الإقامة بالمجان للسينمائيين والموسيقيين

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنّ إنشاء دار مسنين للفنانين كان حلمًا قديمًا، لكنه أصبح واقعًا، موضحا في حواره ببرنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، أنه كان في زيارة برفقة الفنان يحيى الفخراني لدولة الإمارات، والتقيا بالشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، مضيفا: «هذا الرجل تقف الكلمات عاجزة أمام عشقه وحبه لمصر وأهلها وفنها وإبداعها».

مراحل تأسيس الدار

وأضاف أنه كانت هناك حوارات مفتوحة معه بشأن إنشاء الدار، وخلال الفترة التي ابتعد فيها عن رئاسة النقابة، أكمل الفنان أشرف عبد الغفور والفنانة سميحة أيوب الحوارات، والتقوا بالشيخ سلطان القاسمي وبدأوا بالفعل في إجراءات إنشاء الدار، متابعًا: «عملوا خطوات كويسة جدًا، ولما أنا رجعت كملنا ده تاني بمشورة ودعم وتعاون كل الزملاء في المجلس».

دار إقامة كبار الفنانين

وأشار أشرف زكي، إلى أنهم أطلقوا عليها دار إقامة كبار الفنانين، دون أن تقتصر خدماتها على الفنانين فقط، بل أيضاً السينمائيين والموسيقيين وكل رمز من رموز الثقافة والأدب والفن.

وكشف نقيب المهن التمثيلية سرًا لأول مرة عن الدار، وهو أنها ستكون بالمجان للجميع، حيث تكفل بها حاكم الشارقة، وطلب منه عدم تلقي أي أموال من الفنانين المقيمين.

وأضاف: «هقول سر لأول مرة، المفروض اللي هيدخل الدار هيدفع رسوم عشان التشغيل، لكن الشيخ سلطان القاسمي من وقت قريب قالي أنت ناوي تاخد من المقيم في الدار رسوم؟ قلت له آه عشان التشغيل، قالي شوف هتبقى كام واحسبها وابعتهالي، بعتهاله وتكفل بيها تماما وقالي متاخدش من حد حاجة لذلك الدار هتكون مجانية تمامًا».