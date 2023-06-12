أهم خدمات الشهر العقاري على منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها

تقدم منصة مصر الرقمية، الكثير من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون من خلال موقعها الإلكتروني، إذ يمكن الدخول على الموقع واتباع عدد من الخطوات المبسطة، التي تنتهي بالحصول على الخدمة، ومن بين تلك الخدمات المهمة التي تقدمها منصة مصر الرقمية هي خدمات الشهر العقاري.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم خدمات الشهر العقاري التي تقدمها منصة مصر الرقمية من خلال موقعها الإلكتروني.

الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على موقع «مصر الرقمية» من خلال هذا الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها منصة «مصر الرقمية».

فتقوم بالضغط على أيقونة «الشهر العقاري» وستظهر لك تلك الخدمات وهي استخراج صورة من عقد مشهر، استخراج صورة من كتاب دوري، استخراج صورة من منشور مالي، استخراج صورة من منشور فني، استخراج شهادة تصرفات عقارية، وترجمة عقد مشهر.

وللحصول على تلك الخدمات، تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة واتباع عدد من الخطوات من بينها إدخال بيانات العقد، وبعد ذلك سداد رسوم الخدمة، ثم بعد ذلك استلام صورة الوثيقة.