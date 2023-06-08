«التنمية الثقافية» يعلن عن فاعليات وأنشطة المركز خلال الصيف بالإسكندرية

أعلن مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، عن حزمة من الفاعليات والأنشطة لجميع الفئات العمرية، خلال إجازة الصيف، بدءً من مطلع يونيه حتى آخر سبتمبر المقبل.

ويأتي برنامج المركز في إطار توجيهات الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتعزيز الانتقائية في البرامج الثقافية والفنية في الفترة الصيفية، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال والشباب وتعريفهم بتراثنا الفني وتعزيز الحفلات الجاذبة.

واعتمد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في خطة الصندوق للإجازة الصيفية على عدة ملفات يجب على كل مركز العمل من خلالها، بينها الاهتمام بسينما الطفل وإقامة ورش تربوية تعليمية لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الأطفال، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من المدارس للمشاركة في تلك الورش، كذلك تطوير الحفلات الفنية لجذب شريحة أكبر من الضيوف للاستمتاع بالفنون المصرية والتسويق لها.

ورش الرسم والتلوين والموسيقى

ومن أهم أنشطة عبد الناصر لهذا الصيف، ورش الرسم والتلوين، والمجسمات، وتعليم الموسيقى، وورشة لتحسين الخط العربي، ومسرح الطفل، والفنون الشعبية، والقراءة والاطلاع، والألعاب الذهنية، إلى جانب لقاءات تربوية وتعليمية تقدم في إطار شيق وجذاب.

ومن بين الأنشطة ورشة القيادة وكيف تكون قائد ناجح وملهم في المجتمع ولقاءات تفكر وهي لقاءات ثقافية ومهارية متنوعة في مجالات مختلفة. وكذلك ورشة مدينة الحواديت وورشة الموزاييك، إلى جانب ورش الاشغال اليدوية والتي بدأت بورشتي أعمال الخرز وفنون الكروشية، فضلا عن برنامج العلوم الذي سيتضمن عددا من الورش التي تتناول عدة مجالات علمية تثير التساؤلات لدى الاطفال واليافعين، ويتضمن البرنامج أيضاً عددا من عروض الأفلام سواء ضمن الأنشطة المقدمة للكبار أو الأطفال.

حفلات غنائية منوعة للموسيقى العربية

ويقدم المركز أيضاً خلال النشاط الصيفي عددا من الحفلات الغنائية المنوعة للموسيقى العربية القديمة والحديثة، ويهتم المركز أيضاً بالتراث من خلال تقديم حفل شهري للأراجوز وخيال الظل لفرقة ومضة وكذلك ورشة لتعليم كيفية صنع عروسة خيال الظل وتحريكها.

وهناك عدد من الأمسيات الثقافية ضمن فاعليات لقاء البيت الشهرية تبدأ خلال يونية يوم الخميس 22 بــ «ليلة شعر – ميكروفون مفتوح»، وفي نهاية الليلة تقدم مجموعة من أشهر القصائد المغناة مهداة من الفنان والملحن المعروف إبراهيم نصير، مشاركة منه في هذه الأمسية.