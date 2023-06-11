عميد آثار القاهرة: لا شكاوى في امتحانات التيرم الثاني والنتائج قريبا

أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الكلية شهدت اليوم آخر امتحانات الفرقتين الثانية والرابعة من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب كلية الآثار شعبتي عربي وإنجليزي وبرامج خاصة بجانب تأدية طلاب الفرقة الرابعة آخر امتحاناتهم هذا الفصل، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة قسم آثار مصرية قديمة، والفرقة الرابعة قسم آثار إسلامية والفرقة الرابعة قسم آثار يونانية والفرقة الرابعة قسم ترميم عضوي آخر امتحاناتهم هذا الفصل ولم يتبق في الفرقة الرابعة سوى قسم ترميم غير عضوي وترميم معماري مواد اختيارية.

إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني في أقرب وقت

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وفقاً لبيان صادر عن الكلية أن الامتحانات جاءت أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف فضلا عن سؤال حل المشكلات، مشيرًا إلى أنها أسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأشار إلى أن الجميع التزم الجميع بالاجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول الموبايل الي اللجان ، وأن الامتحانات مرت في هدوء وسلام دون أية مشكلات، موجها الشكر لمتابعته اللحظية للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأكد عميد الكلية، أنه يجري حالياً عملية التصحيح والمراجعة لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.