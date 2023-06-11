عمرو حمزاوي: زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مرتبطة بالكثافة السكانية

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إن مسألة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مرتبطة بالكثافة السكانية، ونحن نشهد زيادات متتالية، وبالتالي يجب أن تنفذ في إطار مراعاتها، لضبط مسألة الزيادة لأن الكثافة السكانية في حالة زيادة مستمرة فهل زيادتها ستكون مرتبطة بزيادة أعضاء النواب؟ لذلك يجب ضبط أداة التقسيم الانتخابي.

زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وشدد حمزاوي على ضرورة أن تكون زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي بمراعاة زيادة الهيئة الانتخابية المصرية، وكذلك الارتباط بالنظم السياسية والمناطق الجغرافية، وكل ما يتعلق بإجراءات التمكين.

ودعا أستاذ العلوم السياسية لضرورة النظر في مجموعة الأدوات المتاحة أمام المشرع لدراسة زيادة أعضاء النواب ليس فقط بحسب الزيادة السكانية ولكن أيضا مراعاة تقسيم الدوائر.

وأوصى حمزاوي بضرورة الأخذ بالاعتبارات الخاصة والتمييز بين نائب الخدمة ونائب الأمة، مؤكدا أن الأساس في الهيئة التشريعية هو نائب الخدمة، حيث يقوم بالتقريب بين الهيئة التشريعية ومطالب الناس.

حمزاوي: التفرغ مرتبط بعدم تضارب المصالح

وحول مسألة التفرغ، أوضح حمزاوي أنها مسألة متعلقة بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح، لافتا إلى أن هناك عدد من الحالات الشائكة تحتاج لإعادة النظر فيها، مطالبا بتمكين النائب خاصة في المخصصات المالية وترشيد الإنفاق والتي يجب مراعاتها في الهيئة التشريعية.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين» بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.