جمعية «مطوري الجهاز الهضمي»: القطاع الصحي شهد طفرة بعد ثورة 30 يونيو

سلط برنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الضوء حول اقتراب مصر من الاحتفال بالقضاء على فيروس سي تزامنا مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو.

الوضع الصحي قبل 30 يونيو

وقال الدكتور محمد خورشيد، رئيس الجمعية المصرية لمطوري الجهاز الهضمي، إن الوضع الصحي في مصر قبل ثورة 30 يونيو شهد مشكلات كثيرة، ولا سيما في المستشفيات وتجهيزها والبنية التحتية لها والوحدات الصحية بصورة عامة، سواء الخدمات المقدمة أو التجهيزات والأجهزة الموجودة وأنواع العمليات.

وأضاف «خورشيد»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، أنه بعد 30 يونيو شهد الوضع الصحي تطور كبير، والرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بملف الصحة، وأعطى له اهتماماً خاصاً ليكون مواكب لكل التطورات الموجودة في العالم، والخطة الموضوعة لتحسين الصحة تحولت وتطورت إلى رؤية مصر 2030 في مجال الصحة والاستدامة الصحية.

سهولة الحصول على خدمة طبية

وأشار إلى أن هناك 5 بنود مرتبطة بالصحة تتضمن تطوير بيئة الحياة والحد والوقاية من انتشار الأمراض، وسهولة الحصول على خدمة طبية مميزة، وحصول الأطباء على التدريبات اللازمة للتعامل مع الأجهزة، وقرب المنشآت الصحية من المواطنين، وعدم الانتظار للحصول على الخدمة المطلوبة من خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.