كراسة شروط لؤلؤة القاهرة.. إليك المستندات المطلوبة وتفاصيل الوحدات

أعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء في كراسة شروط لؤلؤة القاهرة عن فتح باب الحجز لـ74 وحدة سكنية استثمارية، بمساحات تتراوح من 109 إلى 152 مترا مربعا، في مشروع لؤلؤة القاهرة، تسلم في يوليو 2024، وذلك بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية، بالتجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسلوب التقديم لدخول القرعة، ومواصفات تسليم الوحدات، ومواصفات تسليم العمارات، وذلك وفقا لكراسة شروط لؤلؤة القاهرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها.

المستندات المطلوبة للحجز حسب كراسة شروط لؤلؤة القاهرة

وذكرت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء في كراسة شروط لؤلؤة القاهرة الجديدة الإجراءات وأسلوب التقديم للدخول في القرعة للحصول على وحدة سكنية استثمارية في مشروع لؤلؤة القاهرة:

- ملء الغقرار الخاص بالاطلاع على كافة الشروط المالية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم.

كيفية التقديم للحجز كما جاء في كراسة شروط لؤلؤة القاهرة

وأوضحت كراسة شروط لؤلؤة القاهرة كيفية التقديم لحجز الوحدات السكنية، وهي على النحو الآتي:

- تقديم المستندات بمقر العيىة في 3 شارع سمير عبدالرؤوف في مكرم عبيد بمدينة نصر بداية من يوم الثلاثاء ٤ يوليو حتى الخميس 13 من نفس الشهر.

- سداد جدية دخول القرعة وارفاق صورة ايصال السداد في المستندات.

مواصفات تسليم الوحدات والعمارات بكراسة شروط لؤلؤة القاهرة

وأردفت هيئة تعاونيات البناء والاسكان، أن مواصفات تسليم الوحدات والعمارات جائت على النحو الآتي، وذلك وفقا لكراسة شروط لؤلؤة القاهرة:

- باب الوحدة من الخشب والشبابيك ألمونيوم.

- الحوائط محارة بكامل معدا الحمام والمطبخ.

- أعمال الكهرباء عبارة عن مواسير وعلب فقط.

- وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.

- باب العمارة من الحديد المشغول.

- الواجهات تشطيب كامل.

- مدخل العمارة والسلالم رخام.

- بكل عمارة أسانسير كهربائي.