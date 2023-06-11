رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. كولر يصدم مصطفى شوبير قبل لحظات من مواجهة الوداد

كتب:

محمد هانئ
08:07 م | الأحد 11 يونيو 2023
عاجل.. كولر يصدم مصطفى شوبير قبل لحظات من مواجهة الوداد

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، من قائمة مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر استقر على تواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى الأساسي، بينما يتواجد علي لطفي على دكة البدلاء، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة الفريق لمباراة النهائي.

وكان محمد الشناوي قد خرج من قائمة الأهلي لمباراة الذهاب، بسبب عدم تعافيه من آلام السمانة، فيما تواجد علي لطفي كحارس بديل، في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من آلام الخلفية.

لقراءة الخبر الخبر كاملا اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

ماذا ينتظر الأهلي أمام الوداد في نهائي أبطال إفريقيا؟.. تحذيرات الأبراج للاعبين

على الحلوة والمرة.. مصري وأسرته «كعب داير» خلف الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

عاجل.. ورطة في الأهلي قبل لقاء الوداد وكولر يفاضل بين ثنائي لاختيار بديل الشناوي

عاجل.. سيف زاهر يفجر مفاجأة عن الشناوي قبل مباراة النهائي الحاسمة

كيف تم تجهيز مصطفى شوبير نفسيا قبل النهائي؟.. طبيب الأهلي السابق يجيب

عاجل.. صدمة لـ مصطفى شوبير قبل مواجهة الوداد المغربي.. اعرف التفاصيل

عاجل.. أول تعليق من مصطفى شوبير على تألقه أمام الوداد المغربي
بقلم محمد هانئ