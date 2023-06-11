عاجل.. كولر يصدم مصطفى شوبير قبل لحظات من مواجهة الوداد

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، من قائمة مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر استقر على تواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى الأساسي، بينما يتواجد علي لطفي على دكة البدلاء، فيما خرج مصطفى شوبير من قائمة الفريق لمباراة النهائي.

وكان محمد الشناوي قد خرج من قائمة الأهلي لمباراة الذهاب، بسبب عدم تعافيه من آلام السمانة، فيما تواجد علي لطفي كحارس بديل، في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من آلام الخلفية.

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