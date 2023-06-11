تعليم سوهاج: تجهز 22 استراحة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة غدا

تنطلق غدا الاثنين أولى أيام أمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حيث يؤدى 29400 طالب وطالبة الامتحانات داخل 72 لجنة امتحانية فى 11 إدارة تعليمية، هي إدارات، طما وطهطا والمراغة وجهينة والمنشأة وساقلتة وسوهاج وأخميم ودار السلام والبلينا وجرجا وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

تجهيز 22 استراحة للمراقبين ورؤساء اللجان بسوهاج

وأضاف وكيل تربية وتعليم سوهاج أنه تم تجهيز 22 استراحة لأعضاء العملية الامتحانية من المراقبين ورؤساء الكنترول ورؤساء اللجان الامتحانية فى 11 إدارة تعليمية، بكافة سبل الراحة، وتوفير الأسرة ومفروشاتها والمراوح وثلاجة وبوتجاز بكل استراحة، مؤكدا أن المديرية توفر كافة سبل الراحة الممكنة للمراقبين الذين انتقلوا من مدنهم لتأدية عملهم.

التنسيق مع الجهات المعنية قبل امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وأوضح وكيل تعليم سوهاج إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمحافظة سوهاج لانطلاق الامتحانات مابين تأمين ومديرية الصحة وتوفير الجو الملائم للامتحانات ومنع الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة بالمدارس بالتعاون مع محافظة سوهاج.