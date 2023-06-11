تدشين 4 أندية للنشء في مدارس شمال سيناء

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تدشين 4 أندية للنشء في مدارس المحافظة، ضمن مبادرة «انت الأغلى»، التي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تدشين 4 أندية في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد

وقال المحافظ، إن الأندية جرى تدشينها في إدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد من مدرسة الشهيد أحمد شحاته الرسمية المتميزة لغات بالعريش بهدف ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدي تلاميذ المدارس في المحافظة، حيث تتضمن ورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية رياضية كمراكز دائمة في شمال سيناء.

ترسيخ مفهوم المواطنة بشمال سيناء

من جانبه أكد اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب، أن البرنامج يهدف الى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس التثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار ونشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عدد من الأنشطة المتنوعة «الثقافية -الفنية -الرياضية –الاجتماعية»، علاوة على مجموعة من الورش الفنية فى الرسم والتلوين وتشكيل الصلصال، بجانب عدد من الورش الثقافية التي تتضمن ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء، علاوة على الأنشطة الرياضية الترويحية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية وتعليمهم بعض مهارات الألعاب.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «أنت الأغلى» خلال الفترة من 4 حتى 9 فبراير الماضي، في مراكز المحافظة الستة بالتعاون مع وزاره التربية والتعليم و«مبادرة أثر» حيث شارك في الفعاليات 4600 تلميذًا من تلاميذ المحافظة.

حضر حفل التدشين اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء في وزارة الشباب والرياضة المهندس محمد السيد نائب المدير التنفيذي لشركة المدن، إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، حمزة رضوان، مدير عام التربية والتعليم.

في ذات السياق قام المحافظ ومرافقيه بزيارة إلى نادي قادرون باختلاف تفقد خلالها مركز التخاطب والتكامل الحسي والذي تم إنشائه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن تفقد مختلف الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في حضور حسن صالح، رئيس مجلس إدارة النادي.