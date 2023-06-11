محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية توعية الشباب لتعريفهم بالقضايا المجتمعية

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أهمية توعية الشباب والنشئ والاهتمام بهم، حيث أن لهم دور كبير في بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع.

وأضاف المحافظ خلال الندوة التثقيفية التي تم تنفيذها في جامعة سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أن سيناء أرض مباركة، وهي أرض الفيروز وأرض الخير والنماء، وهي بقعة مباركة شرفها الله لاستقبال أول رسالة سماوية وتجلي فيها الله سبحانه وتعالي ليكلم فيها سيدنا موسي تكليما، أرض اتصلت فيها السماء بالأرض.

دور كبير لوزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

وأشار المحافظ إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء من خلال نشر الوعي بين الشباب والنشء والتعريف بالقضايا المجتمعية، وتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية في مختلف مدن المحافظة بدء من مبادرة «أنت الأغلى» ووصولا إلى مبادرة ريحانة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم لمحافظة شمال سيناء وتنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات والندوات

جامعتي العريش وسيناء أصبحت منابر إعلامية كبيرة

وأوضح المحافظ جامعتي العريش وسيناء أصبحا منبرا للعلم ودليلًا للرجال الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية ليكتمل مثلث الكفاح ضد الإرهاب الأسود البغيض، من جانبه استعرض اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، المبادرات التي تنفذها الوزارة في محافظة شمال سيناء.

وأوضح حرص وزارة الشباب والرياضة في تكثيف الأنشطة والمشروعات فى مختلف المحافظات الحدودية وخاصة محافظة شمال سيناء، وفي نهاية الندوة تم تكريم أسر الشهداء وتكريم المتفوقين رياضيا، وتبادل الدروع.