إرشادات مهمة من «الداخلية» للحجاج أثناء أداء المناسك.. اعرفها

وجَّهت وزارة الداخلية، تعليمات وإرشادات مهمة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالتنسيق مع دار الإفتاء، بحسبما ورد بكتاب الحج والعمرة، الصادر عن الدار، والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني، ولذلك ترصد «الوطن» أبرز ما تناوله الكتاب حول إرشادات الحج والعمرة في كل أعمال الحج.

الإرشادات والآداب المهمة التي يجب الالتزام بها بالحج والعمرة في كل أعمال الحج

وورد في محتويات الكتاب أنه يجب الاطمئنان على أمتعتك من مكان إقامتك ثم اغتسل إن استطعت أو توضأ ولتُراع الإرشادات والآداب بالحج والعمرة في كل أعمال الحج:

أولا: الحرص على بقائك وحضورك في الحرم أطول وقت ممكن، والنظر إلى الكعبة، وقراءة القرآن الكريم، والطواف حول البيت كلما وجدت القدرة على ذلك.

ثانيًا: لا تتعجل في أداء الشعائر مما قد يسبب لك أو لغيرك الإجهاد والمشقة.

رابعًا: لا تعرض نفسك للدأب على السهر -ولو في العبادة- فإن خير الأعمال أدومها وإن قل.

احذر من الازدحام أثناء أداء المناسك

خامسًا: لا تتأثر ببعض السلوكيات الفردية غير المنضبطة أو غير الواعية، واحتفظ دائما بالهدوء والسكينة.

سادسًا: تجنب تماما المزاحمة أثناء أداء المناسك، خاصة في الطواف والسعي ورمي الجمرات.

سابعًا: من أجل سلامتك اتبع الإرشادات والإجراءات خلال تنقلك بين المناسك والمشاعر فمثلا: استخدام الطرق المخصصة للمشاة عند رغبتك في المشي واستفد من التطبيقات الالكترونية المخصصة مع ضرورة المحافظة على ممرات الطورارئ سالكة وخالية من أي عوائق.