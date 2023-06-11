موعد عيد الأضحى في مصر والدول العربية.. الأربعاء أم الخميس؟

أصدر مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، بيانا حول تحري هلال شهر ذي الحجة للعام 1444 هـ، حيث حدد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان مركز الفلك الدولي: «ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذي القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك».

مركز الفلك الدولي: في أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس

وأضاف البيان: «بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب».

مركز الفلك الدولي يعلن موعد تحري هلال ذي الحجة في القدس

وتابع مركز الفلك الدولي في بيانه: «وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة».

موعد تحري هلال شهر ذي الحجة في مصر

وأشار مركز الفلك الدولي في البيان إلى أنه في في القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.،وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة.

هل ستكون رؤية هلال ذي الحجة في سماء القاهرة ممكنة؟

والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

وقال بيان مركز الفلك الدولي: «إنه لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده».

يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول

واتختتم بيان مركز الفلك الدولي: «إنه نظرا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول».

موعد عيد الأضحى 2023 في الأردن

من جهته أعلن رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، أن يكون يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، ليكون بذلك يوم الأربعاء الذي يليه أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال السكجي، إن الحسابات والمعطيات الفلكية تشير إلى أن الاقتران سيحدث يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الحالي عند الساعة 7:37 صباحا بحسب توقيت الأردن، وبالتالي يكون يوم الاثنين 19 يونيو هو بداية الشهر القمري فلكيا.

وأضاف السكجي: «احتمالات رؤية الهلال، ووفق معيار عودة المعتمد لدى الجمعية الفلكية الأردنية، فإن رؤية الهلال في الأردن والمنطقة العربية غير ممكنة بالعين المجردة، لكن يمكن رصده بصعوبة باستخدام الأجهزة البصرية مثل أجهزة التلسكوب مساء الأحد 18 يونيو، وعليه يكون الاثنين 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة 1444هـ في العديد من الدول فلكيا وبصريا».

الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

من جانبها أعلنت الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى لعام 2023 بالمملكة وباقي الدول العربية والإسلامية ليوافق فلكيا أول أيام العيد يوم الأربعاء 28 يونيو، ويستمر حتى يوم 1 يوليو، وهي عدد أيام عيد الأضحى، فاليوم الأول يوم النحر، والأيام الثلاثة الأخرى يطلق عليها أيام التشريق، وطوال أيام عيد الأضحى يستكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج خطوة بخطوة.

الإمارات تعلن إجازة عيد الأضحى 2023

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن 4 أيام عطلة رسمية للوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

كما أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية لعام 1444هـ.

وقد تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم 9 ذي الحجة وحتى 12 ذي الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.