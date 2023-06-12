دعاء لطلاب الثانوية العامة لتيسير الامتحانات.. «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين»

ساعات قليلة وينطلق مارثون الثانوية العامة، ليستقبله الطلاب بحالة من التوتر والخوف من عدم تحقيق الأهداف التي كانت تصاحبهم على مدار سنوات طويلة، كل منهم يتجه لترديد الأدعية التي تعينهم على خوض امتحانات الصف الثالث الثانوي، أملا في الحصول على أعلى الدراجات، كما يردد الأهالي دعاء لطلاب الثانوية العامة لإعانتهم على المذاكرة والحل.

الدعاء لطلاب الثانوية العامة مطلبهم دوما من الأهل والأصدقاء، ومن أبرز هذه الأدعية: «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا»، و«اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين».

دعاء لطلاب الثانوية العامة

بينما يردد البعض دعاء لطلاب الثانوية العامة، مثل: «اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم»، و«اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة، اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه».

وتعتبر عائلات طلاب الثانوية العامة أن الامتحانات حالة طوارئ، تزداد فيها الضغوط النفسية لجميع أفراد الأسرة، ويشعر فيها الطالب بالقلق والتوتر، وهو أمر مرفوض تمامًا من الناحية النفسية، وفق ما أكده بعض الأطباء وخبراء علم النفس على موقع ، كما أن دور الأهل ينبغي أن يكون مقتصرا على التشجيع والتحفيز المستمر، مع العمل على إبعاد الطلاب عن المشتتات والضغوط التي من شأنها أن تقلل من تركيزه.

أدعية لتخفيف الضغوط النفسية لطلاب الثانوية