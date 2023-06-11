نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية قبل الامتحانات: خليهم يشوفوا الماتشات

قدمت داليا جميل سعيد، استشاري نفسي، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق ماراثون الامتحانات في مختلف محافظات الجمهورية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب النوم مبكرًا مع مراجعة بسيطة قبل الخلود للنوم.

وناشدت الأمهات قائلة: «بالراحة يا أمهات على أولادكم، لأن الحالة النفسية للأبناء أهم من تفوقهم الدراسي، مردفة: يا ريت طلاب الثانوية العامة يشاهدون مباراة الأهلي والوداد حتى «يفصلوا» بين المذاكرة، لأن المخ يهنج من كثرة حشو المعلومات.

وأوضحت الدكتورة داليا جميل سعيد، استشاري نفسي، أن أفضل وقت للمذاكرة بعد صلاة الفجر لمدة ساعة ثم لعب أو أكل وشرب لمدة 10 دقائق، لأن حينها يكون المخ «فريش».

عدم مراجعة الإجابات بعد الامتحان

وطالبت بعدم المراجعة بعد انتهاء الامتحان، بل يجب التركيز في المادة التالية، مشددة على الأمهات بعدم المراجعة رفقة أبنائهم لأن الطالب ليس صغيرا ولا يحتاج مراجعة مع أحد.