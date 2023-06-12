طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الاستاتيكا بعد قليل

يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الاستاتيكا، حيث تفتح اللجان بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الامتحان لمدّة ساعتين ينتهي في الحادية عشرة.

تعليمات إدارة امتحانات الثانوية الأزهرية

ويؤدي طلاب القسم العلمي يوم الأربعاء امتحان مادة الأدب والنصوص، على أن تنتهي الامتحانات في 12 يوليو المقبل، وكانت إدارة الامتحانات الثانوية الأزهرية أصدرت تعليماتها بحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة، موضحة أنّ الأمر لا يحق للمراقبين فعله حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

حالة وحيدة تسمح للطالب الخروج قبل نصف الوقت

وشددت الإدارة على أنّه يحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالإسعاف بسبب سوء حالته الصحية، ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة، وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية

يذكر أنّ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141 ألفا و509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.