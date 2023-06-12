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المركز الوطني للزلازل السوري: تسجيل 7 هزات أرضية خلال 24 ساعة

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أ ش أ
09:35 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
زلزال سوريا

زلزال سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، عن تسجيل 7 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجّلت من صباح اليوم 4 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 3.7 و2.5 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لواء إسكندرون بقدر 1.5 درجة.

 4 هزات في تركيا

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 26 كم، بقدر 2.5 درجة على مقياس ريختر، وهزة في الساحل اللبناني جنوب غرب بيروت بقدر 2.3 درجة.

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بقلم أ ش أ