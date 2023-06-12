«النواب» يهنئ «الأهلي» على الفوز ببطولة أفريقيا: صورة مشرفة لمصر

تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس، بخالص التهنئة القلبية لجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 11 في تاريخه.

تهنئة مجلس النواب للنادي الأهلي

وخصّ رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.