رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«النواب» يهنئ «الأهلي» على الفوز ببطولة أفريقيا: صورة مشرفة لمصر

كتب:

ولاء نعمه الله
09:47 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب

المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب

تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس، بخالص التهنئة القلبية لجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 11 في تاريخه.

تهنئة مجلس النواب للنادي الأهلي

وخصّ رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.

اقرأ المزيد:

حزب الأحرار الاشتراكيين يطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 672

عضو أمناء الحوار الوطني: لا يصح ربط زيادة أعضاء مجلس النواب بعدد السكان

رئيس مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة

رئيس مجلس النواب ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي

مجلس النواب يناقش التقرير النهائي لموازنة 2023-2024

رئيس استخبارات مجلس النواب الأمريكي: أوكرانيا جاهزة للهجوم المضاد
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.