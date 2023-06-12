أسعار الذھب الیوم الإثنين 23-6-2023 في مصر.. هدوء حذر يسيطر على السوق

استقرت أسعار الذھب في مصر الیوم الإثنين 23-6-2023، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 نحو 2663 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الذهب عيار 21 عند 2330 جنيهًا هو نفس سعر الاغلاق في تعاملات أمس الأحد.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبحسب ما تمّ إعلانه من قبل الشعبة العامة للذهب، فإن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيهًا في تعاملات الصباح.

سعر جرام الذھب عیار 21

وأعلنت الشعبة أنَّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2330 جنيهًا في تعاملات الصباح.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1997 جنيهًا، وفقًا لما تمّ إعلانه من قبل الشعبة العامة للذهب في تعاملات الصباح.

سعر الجنیه الذھب

وبحسب ما قالته الشعبة فإن أسعار الجنيه الذهب سجلت 18680 جنيهًا.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وقالت الشعبة إنَّ أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وصل فيها سعر عيار 21 يسجل 2330 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 يسجل 1997 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 24 يسجل 2663 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 18640 جنيهًا.