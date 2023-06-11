استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تواصل أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، استقراراها الملحوظ داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة بعد أن شهدت أمس هبوطا وصل إلى 15 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل الآن 2330 جنيها بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 2663 جنيها للشراء، أما عيار 18 يبلغ الآن 1997 جنيها ويسجل عيار 21 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2330 جنيها.

أسعار الذهب الآن

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 سجل في منتصف تعاملات اليوم، 1553 جنيها، وعيار 12 يبلغ الآن 1331 للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2441 جنيها.

سعر الجنيهات والسبائك

وبالنسبة لسعر جنية الذهب يسجل هدوء في منتصف التعاملات بعد أن تراجع أمس السبت مرتين على مدار اليوم ليبلغ سعرة الأن داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 18640 جنيها كما تسجل السبائك 82815 جنيها.