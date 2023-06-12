رئيس مؤسسة الإسلام بفرنسا: المشاكل الاجتماعية والاقتصادية سبب التطرف

قال غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا، إن استقطاب الشباب لفخ التطرف يعود إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وجيو استراتيجية في العلاقات الدولية ونفسية ولاهوتية وثقافية وإعلامية، لذلك فلابد أن تكون النظرة شاملة تجاه تلك المعضلة.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «إذا كان الشاب المسلم يعتقد أنه غير مرغوب فيه ومنبوذ ويعاني من النظرة التي تزدريه والعنصرية فإنه سيتخذ من المجتمع عدوا ويصبح عرضة لمن يستغلون الدين لأغراضهم الشخصية».

وتابع: «قضية الهوية مهمة حيث أن الشاب المسلم عندما يرى أن المواطنة بالنسبة إليه غير كاملة، وعليه أن يؤدي واجباته ليفوز بحقوقه، يلجأ أيضا إلى الدين وتصبح هويته كلها مختزلة في الدين بشكل صارم».