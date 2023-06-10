مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج على متن 185 رحلة جوية خلال 12 يومًا

أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام، ما بين منتظمة وغير منتظمة، إلى جدة والمدينة المنورة في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الجاري.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي بالصالة الموسمية، نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مصر للطيران للاحتفال بانطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الطيران المدني.

الشركة سوف تنقل خلال الجسر الجوي 11 ألف حاج للقرعة

وأوضح «زكريا»، أن الشركة ستنقل خلال الجسر الجوي 11 ألف حاج للقرعة، و5300 للتضامن والجمعيات و5 آلاف إلى 8 آلاف حاجا للسياحة، و3 آلاف حاج فلسطيني، و7400 حاج من دولة مالي، وتنقسم الرحلات في مرحلة الذهاب إلى 72 رحلة إلى المدينة المنورة و78 رحلة إلى جدة، مشيرًا إلى أن أسعار تذاكر الحج بلغت هذا العام 27 ألف جنيه للقرعة، ومن 27 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه للتضامن والجمعيات، و27 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للسياحة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك تعليمات بتسهيل إنهاء إجراءات الجسر الجوي والحجاج داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، ومساعدة كبار السن وزري الاحتياجات الخاصة، وهناك غرفة متابعة على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الجسر الجوي.

يذكر أن اليوم يبدأ سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة، إذ تسير شركة مصر للطيران 4 رحلات إلى مطار المدينة المنورة لنقل نحو 1000 من حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن من محافظات الجيزة والاسماعيلية والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج قرعة محافظة الدقهلية وبعثات الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية وحج القرعة.