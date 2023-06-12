«التعليم»: الورقة المتداولة لمادة الدين للثانوية العامة من امتحان العام الماضي

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ ورقة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، التي جرى تداولها عبر جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم، لامتحان الدين للعام الماضي وليس الحالي.

ضبط حالة غش بامتحان الدين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم تتواصل مع المحافظات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وأشار زلطة، إلى أنّ أعضاء فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية، ضبطوا حالة غش بامتحان التربية الدينية للثانوية العامة، اليوم في نحو الساعة العاشرة صباحا، لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية.

التحقيق وإجراءات قانونية ضد الملاحظ

ولفت المتحدث الرسمي للتعليم، إلى أنّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأشار إلى أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر التحقيق مع الملاحظين في اللجنة التي صورت الامتحان بها، واتخاذ الإجراءات القانونية واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.