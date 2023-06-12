الأرصاد تحذّر من منخفض خماسيني يضرب البلاد.. وتكشف تفاصيل طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، بحسب الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، لافتة إلى أنّ حالة الطقس غدا، تشهد ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات على جميع المحافظات، لمدة 24 ساعة فقط.

منخفض خماسيني في حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ التقلبات الجوية ستظل مستمرة حتى نهاية فصل الربيع بعد نحو 10 أيام من الآن وحتى بداية فصل الصيف، حيث يبدأ الاستقرار الفعلي في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، ويقل أثر المنخفضات الخماسينية والتقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع، مشيرة إلى أنّ المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على البلاد غدا، يستمر تأثيره 24 ساعة فقط، وبعد ذلك يعود الاستقرار التدريجي في درجات الحرارة.

أمطار رعدية على القاهرة والسواحل

واشارت الأرصاد، إلى أنّه سيكون هناك انخفاض في مستوى الرؤية على السواحل الغربية للبلاد، والصحراء الغربية، والقاهرة الكبرى، ومطروح، والسلوم، والعلمين، وخليج السويس ومدن القناة، وصولا إلى شمال الصعيد وجبال البحر الأحمر بوسط سيناء، كما تشهد تلك المناطق سقوط للأمطار، تكون متفاوتة الشدة ومتوسطة ورعدية أحيانا، حيث تختلف كميات الأمطار من منطقة إلى أخرى.