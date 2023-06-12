موعد التقديم لرياض الأطفال الأزهري 2023-2024.. ينتهي 15 يوليو

طرق تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023-2024، أمر يشغل بال كثير من أولياء الأمور، الذين يخططون لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري لدراسة العلوم الشرعية، وتعليم علوم القرآن الكريم والتجويد، في المعاهد «العادية، والخاصة، والنموذجية» للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في محافظات الجمهورية.

تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023 - 2024

وتقدم بوابة الأزهر الشريف خدمة للمواطنين من خلال طرح رابط التقديم في مرحلة kg1، التي جرى إطلاقها لخدمة أولياء الأمور في محافظات الجمهورية كافة، وتسهيل عملية التقديم لأطفالهم دون أي معوقات قد تواجههم خلال مرحلة التقديم.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، خطوات تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023 – 2024، كما يلي.

1- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف.

2- اختيار أيقونة تقديم الطلاب الجدد.

3- كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالمعهد الأزهري «الاسم رباعي، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي».

4- إدخال بيانات ولي الأمر «الاسم، والرقم القومي، ومحل الميلاد».

5- تحديد نوع التعليم الأزهري «العادية، والخاصة، والنموذجية».

6- تحميل الأوراق المطلوبة.

7- الضغط على كلمة حفظ.

موعد تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023-2024

وأعلنت بوابة التعليم الأزهري، موعد التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية بمرحلة رياض الأطفال خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، يوم 15 يونيو 2023 عبر البوابة الإلكترونية ويستمر التقديم لمدة شهر.

سن القبول لتقديم رياض الأطفال الأزهري

ويأتي سن القبول في مرحلة رياض الأطفال kg1 من سن 4 سنوات وkg2 من سن 5 سنوات بينما يتم قبول طلاب الصف الأول الابتدائي بالأزهر الشريف من سن 6 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

الأوراق المطلوبة عند قبول الطفل

ومن المنتظر التقديم في المعاهد الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الشريف الكترونيًا، وعند قبول الطفل يتم تقديم الأوراق المطلوبة التالية لاستيفاء ملف الطالب، كما يلي.

1- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

2- صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل.

3- أصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

4- صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

5- عدد 4 صور شخصية 4×6.

6- عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.