الذهب يتراجع عالميا.. وجرام 21 يفقد 20 جنيها في الصاغة اليوم 

انخفض الذهب إلى ما دون 1960 دولارًا للأوقية في تداولات هادئة صباح اليوم، حيث سيطر الحذر على المعنويات قبل اجتماعات السياسة النقدية المقرر عقدها هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

توقعات حول سعر الفائدة

ووفقا لما نشره موقع «ترينينج إيكونومي»، استعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات الاقتصاد وأسعار الفائدة، وترى الأسواق أن هناك فرصة تزيد عن 70% بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يظل منقسمًا بشأن ما إذا كان سيبقي أسعار الفائدة ثابتة أو يستأنف تشديد سياسته في يوليو، من المتوقع أيضًا أن يحافظ بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية المتساهلة للغاية يوم الجمعة، في حين يتوقع البنك المركزي الأوروبي على نطاق واسع.

أسعار الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلي، تراجعت أسعار الذهب عيار 21 في مصر 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر 2315 جنيها في بداية التعاملات مقابل 2335 جنيها أمس الأحد، وفقا لـ«شعبة الذهب».

أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

- سجلت أوقية الذهب 1965 دولارا.

- سجل الذهب عيار 21 سعر 2315 جنيها.

- سجل الذهب عيار 24 سعر 2646 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 1984.5 جنيه.

- سجل الذهب عيار 14 سعر 1548 جنيها.