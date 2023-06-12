استقرار مؤشر الدولار محليا وعالميا.. والأسواق تترقب قرار «المركزي الأمريكي»

استقر مؤشر الدولار في بداية تعاملات اليوم، حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع ترينيج إيكونومي، أنّ المؤشر خسر في الأسبوع الماضي 0.5%، حيث دعمت البيانات الاقتصادية التي جاءت أقل من المتوقع حالة التوقف المؤقت في دورة التضييق من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل.

انقسام في الأسواق بسبب أسعار الفائدة في أمريكا

في غضون ذلك، لا تزال الأسواق منقسمة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي، سيبقي أسعار الفائدة ثابتة أو سيستأنف تشديد سياسته في يوليو، وخارجيًا، استعد المستثمرون أيضًا لقرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

توقعات برفع سعر الفائدة في أوروبا 25 نقطة

ويُتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ومرة أخرى في يوليو لمكافحة التضخم اللاصق، من ناحية أخرى، يُتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التساهل هذا الأسبوع، حيث واجه التعافي الاقتصادي المستمر تباطؤ النمو العالمي.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر

وعلى المستوى المحلي، سجل سعر صرف الدولار استقرارا كبيرا في البنوك العملة بالسوق المصري، وجاء سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، كما يلي.

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.