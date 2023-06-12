عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبتين «علمي وأدبي»

انطلقت اليوم امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام بلغ 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في الشعبة العلمية، علوم، ونحو98.6 ألف طالب في الشعبة العلمية، رياضيات.

2098 لجنة تسيير الامتحان

وأوضح المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

نسب النجاح في الثانوية العامة 75.04%

ولفت إلى أن نسب النجاح في الثانوية العامة خلال 2021/2022 بلغت نحو 75.04% مرتفعة بذلك مقارنة بعام 2020/2021 والتي بلغت فيه نسب النجاح 74%.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا أول امتحانات الثانوية العامة 2023، في المواد غير المضافة للمجموع، ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن تفتيش طلاب الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية قبل الدخول للّجان.