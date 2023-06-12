أخبار امتحان الدين اليوم.. تفاصيل أول أيام ماراثون الثانوية العامة

ضمن أخبار امتحان الدين اليوم، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في أول يوم بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات على تواصل دائم لحظة بلحظة لضمان انتظام الامتحانات، في إطار متابعة ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 (دور أول).

وحول أخبار امتحان الدين اليوم، يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم امتحانات المواد غير مضافة للمجموع في مادتي التربية دينية والتربية وطنية في لجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات الاحترازية والوقائية لصحة الطلاب والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

أخبار امتحان الدين اليوم.. لا شكاوى من الأسئلة

وأعلنت مديرية التعليم بالقاهرة، ضمن أخبار امتحان الدين اليوم، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 للدين والتربية الوطنية، بلغ 102 و305 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحان داخل 303 لجنه، وتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة، لحل أي مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

امتحان الدين للثانوية العامة

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه تم الاطمئنان على وصول الأسئلة فجر اليوم ومركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، مؤكدة وصول الأوراق الامتحانية في الموعد المحدد للجان الامتحانية، ضمن أخبار امتحان الدين اليوم.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة، أن امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية للثانوية العامة 2023 منذ بدايتها وحتى انتهاء اليوم تمت بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى.