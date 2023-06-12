افتتاح مشروعات خدمية في شبين الكوم بتكلفة 55 مليون جنيه.. صرف صحي وملعب

افتتح، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة شبين الكوم، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وافتتح المحافظ مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب شبين الكوم عقب الانتهاء من تطويره، بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه، وبطاقة استيعابية 75 معدة، حيث يضم المقر مبنيين إداريين، ومخازن، ومغسلة ومشحمة للسيارات، وغرف صيانة، ومصلى، ودورات مياه، وورشة سيارات، و3 مظلات للمعدات، وشبكات إطفاء، ووحدة مراقبة كاميرات.

ووجه المحافظ، بإعداد بيان وحصر شامل لكافة المعدات على مستوى المحافظة لتدعيم الحملات الميكانيكية ودفع العمل بمنظومة النظافة.

افتتاح ملعب نجيل صناعي

كما افتتح محافظ المنوفية ملعب نجيل صناعي لمركز شباب اصطباري على مساحة أكثر من 4000 متر مربع، وبتكلفة قاربت 2 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة.

ووجه المحافظ بعقد لقاء عاجل برئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لقرية اصطباري، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وافتتح المحافظ مشروع صرف صحي زوير وسلكا، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، وشهد التشغيل التجريبي لها.

تشغيل تجريبى لمحطات المياه

ويضم المشروع محطة رفع وشبكات انجدار وخط طرد، ويخدم 20 ألف مواطن، حيث تم إنهاء كل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى شهر سبتمبر 2022.