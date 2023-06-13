من «بواب الحانة» إلى «بنات الباشا» صناع السينما يتجهون للروايات

يتجه عدد من صناع السينما خلال الفترة الحالية، إلى عالم الأدب لتقديم أعمال جديدة، وكان أخرهم الكاتب عبد الرحيم كمال، الذي أعلن تحويل روايته «بواب الحانة» إلى عمل سينمائي يحمل نفس العنوان، يتولى كتابة السيناريو والحوار ناصر عبد الرحمن، وإخراج ياسين حسن.

وأعلن المخرج محمد جمال العدل في أبريل الماضي، تحويل رواية «بنات الباشا» للكاتبة الروائية نورا ناجي، الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال الآداب، إلى فيلم يحمل الاسم نفسه، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وفقا لما كشفه في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، ومن المقرر أن يبدأ العمل على مشروعه السينمائي الجديد، بعد الانتهاء من تصوير فيلم «على الزيرو» الذي يجمع محمد رمضان ونيللي كريم.

عثمان أبو لبن يضع اللمسات الأخيرة على «بضع ساعات»

بينما يستعد المخرج عثمان أبو لبن، لوضع اللمسات الأخيرة على فيلم «بضع ساعات» وهو المأخوذ عن رواية «بضع ساعات في يوم ما» للكاتب محمد صادق، لتكون جاهزة للعرض في دور العرض السينمائي خلال 2023، ويجمع الفيلم في بطولته عدد من النجوم من بينهم: مي عمر، محمد الشرنوبي، خالد أنور، هنا الزاهد وأسماء جلال، وهي الرواية الثانية لـ محمد صادق التي يتم تحويلها إلى فيلم سينمائي بعد «هيبتا» الذي حقق نجاح كبير.