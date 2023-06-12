خطوات عمل توكيل إدارة دراجة نارية إلكترونيا

يبحث الكثيرون عن كيفية عمل توكيل إدارة دراجة نارية، حيث تقدم منصة «مصر الرقمية» تلك الخدمة للمواطنين بطريقة سهلة ومبسطة، حيث يمكن الدخول على الموقع واتباع الخطوات اللازمة التي تنتهي بالحصول على الخدمة.

خطوات عمل توكيل إدارة دراجة نارية

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» خطوات عمل توكيل إدارة دراجة نارية من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى فى الدخول على موقع «مصر الرقمية» من خلال الرابط، وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء الحساب عن طريق إدخال بعض البيانات المتعلقة بك وبعد ذلك تسجيل الدخول على الموقع.

أما الخطوة التالية، تكون بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة فى الشريط العلوى من الموقع، وبعد ذلك ستظهر لك الخدمات التي تقدمها المنصة، فتضغط على أيقونة «مركباتي» وستظهر لك عدد من الخدمات، تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «توكيل إدارة دراجة نارية».

وبعد الضغط عليها، تدخل بعض البيانات الخاصة بالمركبة، وبعد ذلك تسدد الرسوم ويستخرج التوكيل.