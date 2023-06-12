«البترول» تعلن تشغيل بئر فرح في مليحة بالصحراء الغربية بالطاقة الشمسية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تشغيل بئر فرح في منطقة مليحة في الصحراء الغربية بالطاقة الشمسية، إذ نجحت شركة تنمية للبترول في تنفيذ تجربة متكاملة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.

المتابعة للوصول إلى أفضل النتائج

وأشرف فريق عمل شركة تنمية على التصميم والتنفيذ، والمتابعة في الحقول للوصول إلى أفضل النتائج، وبناءً على نجاح تلك التجربة، فقد تم التواصل مع معظم شركات القطاع للاستفادة من هذه التجربة الرائدة.

تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول

جاء ذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في التحول الطاقي والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقليل الانبعاثات في ظل النجاح الذي حققته مصر في تنظيم مؤتمر المناخ.