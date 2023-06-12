عاجل.. اعتماد تنسيق الثانوي العام في الجيزة بحد أدنى 225 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي المقبل، إذ جرى تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و175 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة و225 لطباعة الهرم و215 لكل من «إمبابة ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري، أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوي صناعي ونظام إعداد مهني 210، طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 210، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 210، نكلا ثانوي صناعي مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين، و210 درجة لكل من وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك و إعداد مهني 205، المنوات ثانوي صناعي بنات، الحوامدية ثانوي صناعي بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهني 205، البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 205 و200 درجة لكل من «ناصر ثانوي صناعي بنين، العياط ثانوي صناعي بنات، الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوي صناعي بنات» و195 درجة لــ طهما ثانوي صناعي بنين و190 لكل من الصف الثانوي صناعي بنين بزرزاره وإعداد مهني 185، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين وإعداد مهني 185، أطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك و إعداد مهني 185، القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة» و180 درجة لــ الباويطي و175 درجة لــ المناجم ثانوي صناعي بنين.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي، إذ تحديد 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161 و166 لطهما الثانوية وإعداد مهني 161 و 175 درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161 و180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهني 161.

تنسيق التعليم التجاري والفندقي

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري والفندقي، حدد 240 للهرم الفندقية الرسمية و220 للهرم الفندقية المهنية و200 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية و195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و190 درجة لكل من مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف و185 درجة لكل من أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوي التجاري و165 للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و140 درجة لكل من خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص «تجاري وفندقي».

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن، فني إلكترونيات 220 درجة للقبول، فني تبريد وتكييف 210 درجات للقبول، فني ميكاترونيك سيارات 220 درجه للقبول، فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل 210 درجه للقبول فني صيانة وتحكم صناعي 215 درجة للقبول، فني بناء لوحات كهربائية 215 درجة للقبول، مساعد فني إداراي 205 درجات للقبول، فني التجارة الحديثة 200 درجة للقبول، فني صيانة ميكانيكية (200 درجة للقبول) فني تشغيل معادن (200 درجة للقبول) فني تشغيل ماكينات بلاستك 190 درجة للقبول، فني طباعة ورق 195 درجة للقبول، فني كهرباء وتجميع ضفائر السيارات 195 درجة للقبول، فني نجارة أثاث 175 درجة للقبول، فني دهان السيارات 175 درجة للقبول، فني إصلاح هياكل السيارات 180 درجة للقبول فني طباعة منسوجات 180 درجة للقبول، فني ملابس جاهز (180 درجة للقبول) فني طاهي (185 درجة للقبول) فني مشرف غرف وفني مضيف ( 185 درجة للقبول ) فني صناعات غذائية (185 درجة للقبول) فني إنتاج البساتين بمدرسة أبو غالب المشتركة (180 درجة للقبول) فني إنتاج البساتين بمدرسة طهما المشتركة بالعياط (170 درحة للقبول) فني طباعة منسوجات 170 درجة للقبول، فني ملابس جاهزة 165 درجة للقبول.

وإلكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية يتم قبول أكبر 40 مجموعا من المتقدمين، إلى جانب اعتماد 160 درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي و170 درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي.

ويقتصر قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالواحات البحرية على الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس التابعة الإدارة الواحات فقط.

كيفية تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية

ومن جانبه، أضاف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.