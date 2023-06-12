آي صاغة: نقص السيولة بالأسواق يدفع الذهب للتراجع بنحو 30 جنيهاً

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لبيانات مؤشر التضخم خلال اليوم، واجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة غدًا.

سبب تراجع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 30 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، نتيجة نقص السيولة بالأسواق، بجانب تراجع المبيعات، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1950 دولارًا.

تراجع مستمر بأسعار الذهب

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2629 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1972 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه. وفي سياق متصل، شهدت العملة المحلية انخفاضات جديدة أمام الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث سجل سعر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مستوى 45.9 جنيه للدولار الواحد أجل 12 شهرًا، فيما يسجل 33.20 جنيه للدولار الواحد أجل 3 أشهر، وفقًا لبيانات بلومبرج.ويستبعد الكثير من المحللين والبنوك الدولية خفض مصر من قيمة الجنيه، إلا مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي من المتوقع تأجيلها إلى سبتمبر المقبل.

في حين أعلنت وزارة المالية اليوم في بيان رسمي، دخول نحو 194 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب العائدين من الخارج خلال شهر واحد من تطبيق قرار الحكومة بشأن الإعفاء من الضريبة الجمركية، في 11 مايو الماضي، بغرض تقليل الضغط على المخزون المحلي، وحدوث توازن في العرض والطلب، وخفض الأسعار، ومن المقرر وقف تطبيق القرار خلال 6 أشهر.