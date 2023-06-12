إطلاق مبادرة «يوم الأسرة» بالدقهلية.. ندوات وألعاب ومعرض ملابس مجانا

أعلن وائل عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل مبادرة «يوم الأسرة» بالمحافظة، في استاد ميت غمر الرياضي بمدينة ميت غمر، وذلك للترفيه عن الأسر وأفرادها.

مبادرة يوم الأسرة بالدقهلية

وأكد «عبد العزيز» في بيان له، أن المبادرة جاءت تنفيذا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية، بعمل مبادرة يوم الأسرة للترفيه عن الأسر المصرية.

وقال إن المبادرة استهدفت 75 أسرة، وسط حشد من الرائدات الاجتماعيات، وتنظيم متطوعي الهلال الأحمر، وعلى هامش الفعاليات تم تنظيم معرض ملابس بالمجان بالشراكة مع جمعية الأورمان.

الهدف من مبادرة يوم الأسرة

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة من خلال بناء علاقات صحية وقوية بين الأطفال وآبائهم، وتمكين أولياء الأمور لتقديم أفضل الرعاية لأطفالهم، وتقدم حلول للمشكلات اليومية لتربية الأطفال وتحقق الهدف من خلال المشاركة الأنشطة التفاعلية التي تشارك بها الأسرة «الأب، الأم، الأطفال».

ندوات تفاعلية للأسر

وأوضح أنه جرى تنظيم ندوات تفاعلية للأسر المشاركة، مع تنظيم محطات ألعاب ومسابقات لتشجيع الأسرة على الاندماج، وتبادل الأدوار والتواصل الفعال، وتصميم عدد 8 ألعاب خصيصا لتغطية جوانب منهج التربية الإيجابية.