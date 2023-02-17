المستشفيات المتخصصة.. الطريق للوصول لأفضل الخدمات الطبية

«التخصص هو سمة العصر».. شعار رفعته الدولة المصرية من أجل توفير خدمة صحية كل حسب مرضه، وعلى أساس ذلك تم تأسيس العديد من المستشفيات المتخصصة، مثل مستشفى بهية لأورام الثدى ومستشفى 57357 لأمراض السرطان، فضلاً عن مستشفيات متخصصة تابعة للجامعات، مثل مستشفى الباطنة فى المنصورة ومستشفى الحروق فى بنى سويف.

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن المستشفيات المتخصصة وفرت خدمات غير موجودة، مثل مستشفى الحروق والأورام والمناظير، مؤكداً أن هذه المستشفيات وفرت عناء السفر على المواطنين والتنقل من محافظة لأخرى من أجل الحصول على الخدمة الطبية.

رئيس جامعة بني سويف: الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحروق 30 سريرا

وأضاف «حسن» لـ«الوطن» أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحروق 30 سريراً والأورام 40 سريراً، مؤكداً أنه يجرى حالياً إنشاء معهد أورام متخصص يشمل تخصصات جراحية وكيماوية وإشعاعية على مساحة 2500 متر.

مستشفى الأورام والحروق ببنى سويف، تكلف إنشاؤه 170 مليون جنيه ويستقبل المرضى بمعدل يومى يقرب من 60 حالة جرعة علاج كيماوى، و20 حالة متابعة، و10 حالات جديدة، ويتم تحضير الأدوية بواسطة جهاز «لامنر فلو»، طبقاً للبروتوكول العالمى وتعليمات منظمة الصحة العالمية يعد الأول من نوعها على مستوى المحافظة وإضافة جديدة للخدمات الطبية داخل مستشفيات الجامعة، حيث جرى تجهيزه بأحدث الإمكانيات لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

أقيم المستشفى على مساحة 800 متر مربع بتكلفة 170 مليون جنيه، ويتكوّن من ستة طوابق، منها طابقان لعلاج الأورام، وطابق لقسم الحروق وثلاثة طوابق قاعات محاضرات لطلبة كلية الطب حيث تضم أربع قاعات تسع كل منها 100 طالب، بالإضافة إلى قاعة كبيرة للامتحانات تسع 235 طالباً فضلاً عن تجهيزه بأجهزة العلاج الكيماوى والتحاليل والأشعات لمرضى الأورام.

أستاذ الطب بجامعة المنصورة: المستشفيات المتخصصة هي سمة العصر

فى محافظة المنيا، كشف الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن وجود مجموعة من المستشفيات المتخصصة، منها مستشفى النساء والأطفال ومستشفى الكبد والجهاز الهضمى ومستشفى الكلى والمسالك وأمراض القلب والصدر.

عرّف الدكتور السعيد عبدالهادى، أستاذ الطب بجامعة المنصورة، مفهوم المستشفى المتخصص، قائلاً: «هو المستشفى المتخصص فى فرع معين من فروع الطب»، موضحاً أن المستشفيات المتخصصة هى سمة العصر، وتولى الدولة لها اهتماماً كبيراً لدورها فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. أضاف «عبدالهادى» لـ«الوطن»، أن المستشفيات المتخصصة متنوعة فى مصر، مثل مستشفى بهية لأورام الثدى ومستشفى 57357، فضلاً عن مستشفى الأطفال التابع لجامعة المنصورة ومستشفى الباطنة. أوضح أستاذ الطب أن التخصصات العامة تكاد تختفى مثل الجراحة العامة، لافتاً إلى وجود مراكز متخصصة فى المحافظات التى تقدم خدمة طبية متميزة أيضاً.