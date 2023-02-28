«الكهرباء» تنجح في إجراء عمليات جراحية دقيقة بمستشفى ألماظة خلال 6 أشهر

نجحت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة الناجحة لأول مرة خلال 6 أشهر بمستشفى ألماظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس القابضة للكهرباء، بتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة للعاملين بالقطاع.

استخراج جلطة كبيرة الحجم من القلب وتغيير الصمام الميترالي لمريضة

أكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، قيام فريق القلب بمستشفى ألماظة بإجراء عملية قلب مفتوح عاجلة وطارئة لمريضة لاستخراج جلطة كبيرة الحجم من القلب مع تغير الصمام الميترالي وأصبحت حالة المريضة مستقرة في الرعاية المركزة، إضافة إلى نجاح فريق من الطاقم الطبي بالمستشفي بإجراء بنجاح أول حالتين بالمستشفى لإستئصال الغضروف بالتبخير مع إستخدام تقنية التردد الحرارى على جذور الأعصاب و على الغضروف القطني وإجراء حقن بنهايه القناة العصبية خارج الأم الجافية تحت جهاز الأشعة داخل غرفه العمليات.

علاج مضاعفات قص المعدة عن طريق المنظار دون تدخل جراحي

وأشار سليم لـ"الوطن" إلى أنه تم علاج مضاعفات قص المعدة عن طريق المنظار بدون تدخل جراحي وباستخدام بالون اكاليزيا وعمل التوسيع بنجاح ودون مضاعفات اضافة الي تركيب جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد" CBCT" بمستشفى كهرباء ألماظة الذي احدث طفرة في مجال اشعة الأسنان والوجه والفكين ممايغني عن استعمال الأشعة المقطعية العادية 2D وتلافي المشاكل التي تنتج عنها من عدم دقة الصورة وعدم دقة الأبعاد.

أجهزة تساعد على سرعة إظهار النتيجة وبدقة عالية

وأوضح أنه تم استقدام أحدث الأجهزة فى قسم الميكروبيولوجى بمستشفى ألماظة لعمل مزارع الدم وجميع أنواع المزارع الأخرى والحساسية وهى أجهزة تعمل وتدار عن طريق الكمبيوتر بالكامل تساعد على سرعة إظهار النتيجة وبدقة عالية وبالتالي علاج المريض بالمضاد الحيوي المناسب في أسرع وقت، ما أحدث طفرة فى علاج المرضى من حيث اختصار زمن المزارع.

تزويد مركز البيانات بأحدث أجهزة الخوادم والجدارات النارية

وأكد أنه تم إقامة مركز بيانات بالشركة لخدمة جميع العاملين بالكهرباء وهو مركز بيانات تم تزويده بأحدث أجهزة الخوادم والجدارات النارية لحماية البيانات ووسائط التخزين والنسخ الاحتياطى والبنية التحتية لمركز البيانات و كذلك مركز البيانات التبادلى.

مواكبة كل جديد في الأنشطة العلمية

وأشار إلى أنه بالنسبة لسلسلة النشاطات العلمية قامت الشركة بأقامة اليوم العلمى لقسم الكلى بمستشفي الكهرباء الماظه بهدف مواكبة كل جديد فى هذا الشأن لتقديم أرقى و أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمرضى وتم عرض العديد من الموضوعات الطبية الحديث فى مجال أمراض الكلى اضافة الي اقامة اليوم العلمى الأول لقسمى الصدر والأورام بالمستشفى متضمنا شرحاً وافياً لكيفية الإستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي فى الكشف المبكر عن أورام الرئة اضافة الي انعقاد اليوم العلمى الأول لقسم العظام وأبدى خلالة الحضور برضاهم بالمحتوى العلمى القيم.