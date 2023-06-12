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رئيس النواب الليبي: لا نريد تهميشاً لأحد وصندوق الانتخابات سيكون الحكم

كتب:

شريف سليمان
08:40 م | الإثنين 12 يونيو 2023
المستشار عقيلة صالح

المستشار عقيلة صالح

تحدث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن اجتماعات لجنة «6+6»، موضحًا أن مجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري 13، وهذا الإعلان يتضمن تشكيل لجنة بواقع 6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة لتقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اللجنة معنية بالتعديلات

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مجلس النواب أصدر منذ مدة قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة معنية بالتعديلات، وليس لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الدولة سلطة قانونية على هذه اللجان.

ظروف استثنائية

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «نحن في ظروف استثنائية ولا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين وحتى نعرف الإرادة الحرة عن طريق صناديق الانتخاب، ووصلت إلينا مسودة تتكون من 89 مادة، وما اتفق عليه رسميا أعضاء اللجنة لم يصل إلينا حتى اللحظة، وطُلب مني الحضور إلى المغرب والتقيت رئيس مجلس الدولة، وكان المطلوب حضور هذا الاتفاق ومباركته»

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