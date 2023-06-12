الرئيس الأمريكي يخضع لعملية جراحية اليوم

كشفت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن أطباء الأسنان يجرون عملية جراحية للرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إزالة لب ملتهب، وهو النسيج الذي يملأ تجويف السن.

بايدن يخضع لعملية جراحية

وذكرت الخدمة مساء اليوم الاثنين، بحسب قناة «الحرة» الإخبارية: «هذا الصباح في البيت الأبيض، سيخضع الرئيس لعملية جراحية لإزالة لب السن»، فيما كشف المقربون من الرئيس أن هذه العملية ستتم دون التخدير العام ولا توجد خطط حالية في البلاد لنقل السلطة مؤقتا.

عدم خضوع الرئيس للتخدير العام

وتابع البيت الأبيض في الإفادة الخاصة به: «لن يخضع الرئيس للتخدير العام، ولن يتم سن التعديل الخامس والعشرين من دستور الولايات المتحدة»، وينص التعديل المذكور على نقل الصلاحيات إلى نائب رئيس الولايات المتحدة في حالة عزل رئيس الدولة من منصبه، وكذلك في حالة وفاته أو استقالته.

الرئيس تحمل الإجراءات جيدا

وبحسب الطبيب المعالج للرئيس بايدن كيفين أوكونور، اشتكى الرئيس الأمريكي من ألم في الأسنان في 11 يونيو الجاري، وأجرى المتخصصون فحصا في البيت الأبيض وقرروا ضرورة إزالة السن، وفي نفس اليوم تم التحضير للعملية، وشدد الطبيب على أن «الرئيس تحمل الإجراء جيدا ولم تحدث مضاعفات، وهذا الصباح يشعر الرئيس ببعض الانزعاج، وهو ما كان متوقعا، والعملية ستنتهي يوم الاثنين».