مصرع عامل انهارت عليه بئر صرف صحي أثناء بنائها في منزله بسوهاج

لقي عامل مصرعه بمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث انهارت عليه بئر صرف صحي، أثناء بنائها في منزله، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى طما المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما، بوصول «قناوي. ع. م» سن 50 عاما عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه، أفاد شقيقه «محمد. ع. م» سن 39 عاما، بأن المتوفى المذكور، أثناء شروعه في بناء بئر صرف صحي بمنزله، انهارت عليه كمية من الطوب والأتربة، ما أدى لوفاته.

تحرير محضر بالواقعة

ونفى الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.