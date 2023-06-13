إصابة ربة منزل في مشاجرة مع جيرانها بسوهاج

أصيبت ربة منزل باشتباه في ارتجاج بالمخ، أثناء مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، حيث رماها أحد جيرانها بحجر أدى لإصابتها.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقيه إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز جزيرة شندويل، بوصول «أنوار. م. ح» سن 51 عاما ربة منزل، تقيم دائرة المركز مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويها، أفاد زوجها «كمال. ا. م» سن 71 عاما بالمعاش، باتهامه «محمود. ع. ع» سن 61 عاما تاجر أدوات كهربائية، ونجله «أبو الحسن. م. ع» سن 25 عاما عامل بأجر، يقيمان بذات الناحية، بالتعدي على زوجته بالضرب، وإلقاء حجر صوبها كان بحوزة الثاني، ما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهمان، بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال أحمد منصور المحامي لـ«الوطن»، إن عقوبة الضرب تبدأ من عام حتى 3، وتصل إلى 10 عند أحداث عاهة مستديمة.