الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة اليوم.. تصل إلى 44 على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

عاصفة ترابية على شمال الصعيد

وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق شمال الصعيد، وتتراوح سرعاتها من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة.

أمطار رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري

أما بالنسبة للسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، فإنه تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحراة اليوم الثلاثاء

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، فإنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء، ويكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 24

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 23

- بنها 36 - 24

- دمنهور 36 - 24

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 36 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 35 - 23

- دمياط 28 - 22

- بورسعيد 27 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 17

- كاترين 28 - 17

- الطور 37 - 25

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 42 - 26

- بني سويف 43 - 26

- المنيا 44 - 26

- أسيوط 43 - 27

- سوهاج 44 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26