خروف العيد بـ«الكروشيه».. مشروع بعض سيدات دمياط بالتعاون مع «القومي للمرأة»

فكرة لصناعة هدايا توفر في الميزانية نفذتها بعض السيدات في دمياط، يمكن أن تدخل السعادة على قلوب الأطفال، وبتكلفة بسيطة جدا، وهي صناعة مجسمات لخروف العيد بـ«الكروشيه»، كما بدأ بعضهن في بيعها للمحلات والربح منها، خاصة أنها ذات جودة عالية وسعر منخفض.

أهمية تمكين المرأة في المجتمع

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط إن السيدات في المحافظة لديهن الحس الإبداعي، والذي يجعلهن يبتكرن منتجات بحسب احتياج الموسم بطرق بسيطة، لذا يهتم المجلس بدعمهن وتشجيعهن، وحثهن على تعليم غيرهن لتكون حرفة ومشروع يزيد من دخلهن، وذلك لاهتمام المجلس بالتمكين الاقتصادي للمرأة كأحد أهم المحاور المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تمكين المرأة.

في السياق، قالت ميادة موسى، إحدى العاملات في هذا المشروع: «نحن نستغل حرفة الكروشيه بغرزها المختلفة لعمل المنتجات الموسمية، ففي شهر رمضان نفذنا فوانيس من الخيوط بالكروشيه، وأضفنا لها وحدات صوت وكانت بأسعار بسيطة تناسب جميع الأذواق والفئات، وأيضا في الكريسماس نفذنا مجسمات لبابا نويل وشجر الكريسماس بغرز الإيموجرامي وبألوان مناسبة، فبدأنا نبيع لمحلات الهدايا فلذلك بدأنا نعلم سيدات آخريات الحرفة حتى يكون لدينا القدرة على الإنتاج بكميات أكبر».

وقالت مي ربيع: «تعلمت منذ عام ونصف وبدأت مشروعي الخاص لإنتاج مجسمات وهدايا مختلفة، ولاقتراب عيد الأضحى صنعنا خروف العيد بأحجام مختلفة بالخيوط والفايبر ليكون هدايا قريبة من الجاهزة ولكن بأسعار بسيطة».

دور قومي المرأة في دعم السيدات المبدعات

وشددت مروة نبيل مقرر قومي المرأة بدمياط، على اهتمام المجلس بالأنشطة التى لها دور في التنمية، لذا تم تنظيم ورش عمل تدريبية بالمجان في كل موسم وذلك لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من ناحية ولتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا من ناحية أخرى ،فبدأت بالأمس انطلاق سلسلة من تدريبات فن الكروشيه والايموجرامي وكيفية عمل مجسمات للعيد وخاصة خروف العيد بالخيوط نظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي نهاية التدريبات سيتم عمل معرض لعرض المنتجات والهدايا لبيعها وانتشارها لنشر ثقافة المنتجات اليدوية ولفتح لهن أفاق تسويقية لبيع منتجاتهن.